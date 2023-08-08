Стала известна цена самой дорогой квартиры в Москве

Компания Intermark Real Estate опубликовала исследование, в котором названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве.

Элитная жилплощадь оценивается в 7 миллиардов рублей.

По данным исследования, на первом месте по количеству предложений по покупке квартир премиум класса расположена Остоженка с 29 лотами. Второе место заняла Якиманка, а третье - Тверской район.

Добавим, что сумма среднего бюджета предложений на московском рынке составляет 1,23 миллиарда рублей, что почти на 50% выше, чем в прошлом году.

В сумме 100 самых дорогих квартир стоят более 123 миллиардов рублей, а самый дешевый объект из топа продается за 357 миллионов.