В столице России прошли тропические ночи

Как сообщают РИА Новости, в Москве с 6-7 августа и с 7-8 прошли тропические ночи.

Такое определение дается, когда температура воздуха ночью не опускается ниже 20 градусов тепла.

Например, температура в ночь с 7-8 августа составила 21 градус по Цельсию. А в ночь с 6-7 воздух был прогрет до 20 градусов.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что экстремальная жара в столице скоро начнет спадать.