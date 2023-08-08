В России появится федеральный реестр сказок и былин

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании федерального реестра объектов нематериального этнокультурного достояния. Туда войдут: сказки, танцы, обряды и т.п.

Реестр будет включать информацию о том как появились какие-либо объекты и где они использовались, также в нем будет содержаться информация о людях, которые являются носителями и хранителями традиционной культуры.

Оператором реестра назначено Министерство культуры.

Правительство дополнило, что создание такого ресурса упростит изучение и популяризует этнокультурное наследие.