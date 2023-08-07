Пароли могут быть взломаны по звуку нажатия клавиш

Британские ученые объявили о создании алгоритма, который по звуковым сигналам может определять нажимаемые пользователем клавиши с точностью до 95%.

Проведенное исследование означает, что злоумышленники могут записать звук нажатий клавиш с телефона, на котором установлено вредоносное программное обеспечение или через программы для видеоконференций, такие как Zoom и Skype, и благодаря этому, узнать пароли и другие персональные данные.