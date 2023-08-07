Кедровый орех был включен в список стратегически важных товаров

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, включающее кедровый орех корейской кедровой сосны в перечень стратегически важных товаров.

Теперь контрабанда этого продукта может привести к лишению свободы на 12 лет.

В Правительстве уточнили, что ограничения были введены с целью контроля за экспортом продукта, однако запрета на сбор и заготовки ореха для личных нужд наложено не было.

У такого неожиданного изменения в законодательстве есть своя цель, прежде всего, это создание условий, чтобы перерабатывать заготовленные кедровые орехи внутри страны, что, в свою очередь, повысит прибавочную стоимость конечного продукта.