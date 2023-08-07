В новых школьных учебниках по истории были изменены разделы с 70-го по 0-е годы

Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Помимо этого, в учебники добавили главы о событиях, происходивших с 2014-2023 год, а также главу об СВО.

Теперь в обновленное учебное пособие для 10-11 классов входят 4 тома.

Что касается учебников для 5-9 классов, то они будут введены в школьную программу в следующем году.

Напомним, что разработка учебных пособий для старшеклассников началась в середине весны 2023 года.