Итальянца завалило сыром на собственной сыроварне

В итальянском городе Романо-ди-Ломбардия произошла трагедия, 75-летний предприниматель Джакомо Кьяппарини погиб на складе собственной сыроварни.

25 тысяч головок сыра обрушились и задавили мужчину. Произошло это в результате «эффекта домино».

Сообщается, что в момент обрушения продукта, Кьяппарини занимался настройкой аппарата, который вращает формы сыра, чтобы тот созрел.

Мужчину искали целую ночь и только утром обнаружили тело. Смертельным для него стало падения сыра сорта грана падано (похож на пармезан).

Компания Кьяппарини производит более 15 тысяч головок сыра в год, а также имеет более 100 га с/х угодий.