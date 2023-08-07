Итальянца завалило сыром на собственной сыроварне
В итальянском городе Романо-ди-Ломбардия произошла трагедия, 75-летний предприниматель Джакомо Кьяппарини погиб на складе собственной сыроварни.
25 тысяч головок сыра обрушились и задавили мужчину. Произошло это в результате «эффекта домино».
Сообщается, что в момент обрушения продукта, Кьяппарини занимался настройкой аппарата, который вращает формы сыра, чтобы тот созрел.
Мужчину искали целую ночь и только утром обнаружили тело. Смертельным для него стало падения сыра сорта грана падано (похож на пармезан).
Компания Кьяппарини производит более 15 тысяч головок сыра в год, а также имеет более 100 га с/х угодий.
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