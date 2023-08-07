Верховный суд России принял запрет на проведения УЗИ без направления врача

Запрет был принят после того, как женщина не смогла пройти УЗИ в частной клинике без направления от своего врача из государственной. Об этом сообщают РИА Новости.

В платной больнице ей заявили, что у нее нет направления от лечащего доктора из государственной, а есть только рекомендация. Поэтому частное мед учреждение порекомендовало женщине проконсультироваться с их доктором для того, чтоб пройти исследование.

Суд рассмотрел иск россиянки, но признал его несостоятельным, так как организацией обследования и лечения занимается лечащий врач.