Авиарейс в Дубае был отложен из-за сломавшего клетку медведя в грузовом отсеке

Рейс следовал по маршруту Дубаи-Ирак.

Сообщается, что животное сломало клетку в грузовом отсеке и начало ломать багаж. Хищника поймали, а затем усыпили, однако пассажиры не отнеслись к сложившейся ситуации с пониманием и были очень недовольны задержкой рейса. Инцидент также вызвал волнения в соц сетях.

Об этом случае высказался премьер-министр Ирака, он приказал провести расследование случившегося, а иракские авиалинии заявили, что их вины в побеге хищника нет, так как процедура перевозки животного полностью соответствовала законам и стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Добавим, что у богатых жителей Ирака популярно держать у себя дома диких животных. Власти, в свою очередь, стараются сделать все, чтобы права хищников соблюдались, также полиция призывает хозяев не выпускать своих питомцев на улицы и помогать предотвращать случаи, когда дикие животные попадают в рестораны и становятся пищей для его посетителей.