Во Франции были отменены тестовые соревнования перед Олимпийскими играми

Из-за загрязнения воды в реке Сена, тестовый турнир по плаванию перед Олимпийскими играми-2024, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа был отменен.

Об этом сообщила Международная федерация плавания (World Aquatics).

Организаторы объяснили это тем, что качество воды после прошедших дождей опустилось ниже допустимой нормы. Поэтому, чтобы не рисковать здоровьем спортсменов, было принято решение об отмене соревнования.