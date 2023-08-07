В России планируют создать концепцию закона, который будет регулировать связь космоса и системы управления дронами
Соответствующее поручении было дано организации АНО «Платформа НТИ».
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, заявил, что его необходимо выполнить до конца 2023 года.
Он также уточнил, что необходимо разработать такое регулирование, которое учитывало бы интересы всех сторон, включая и авиацию и тех, кто занимается космической деятельностью, так как на сегодняшний день каждая из них регулируется своими законами.
Поручение было дано на выставке проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023».
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