В России планируют создать концепцию закона, который будет регулировать связь космоса и системы управления дронами

Соответствующее поручении было дано организации АНО «Платформа НТИ».

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, заявил, что его необходимо выполнить до конца 2023 года.

Он также уточнил, что необходимо разработать такое регулирование, которое учитывало бы интересы всех сторон, включая и авиацию и тех, кто занимается космической деятельностью, так как на сегодняшний день каждая из них регулируется своими законами.

Поручение было дано на выставке проектно-образовательного интенсива «Архипелаг-2023».