Москвичи наводнили ближайшие к столице пляжи

В эти выходные столбик термометра поднялся до 30 градусов Цельсия.

Жители Москвы и Московской области решили поехать искупаться в такую жару. Причем, судя по всему, мысль «охладиться» пришла в голову почти всем горожанам.

И, начиная с 10 утра, пляжи уже заполнились настолько, что новоприбывшие практически не могли занять место около водоема как, например, это произошло на пляже «Динамо».

Аналогичная ситуация была на Мещерском, где люди практически вплотную находились друг с другом (прилагаем скриншот из видео).