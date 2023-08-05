Турция вошла в топ 5 самых дорогих направлений для отдыха у россиян

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, Турция летом 2023 года впервые включена в топ 5 самых дорогих зарубежных направлений для российских туристов.

Мальдивы возглавляют этот список, со стоимостью отдыха почти 400 тысяч рублей на двоих. Турция же занимает четвертое место с ценой в 183 тысячи рублей за десятидневный отдых.

Ломидзе также отметила, что из-за высоких цен, Турция не привлекла достаточно туристов из России в этом году, даже при наличии «горящих туров».

В целом, цены на отдых за пределами России выросли на 15% по сравнению с прошлым годом.