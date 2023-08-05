Женщина сняла на видео ларек, в котором копошатся крысы
На одной из станций МЦК (Московское центральное кольцо), горожанка сняла как в ларьке, в котором продают шаурму ползают крысы (прилагаем скриншот из видео).
На кадрах видно, как по меньшей мере 6 взрослых грызунов бегают по полкам ларька и едят еду, которая там находится.
Мы выражаем надежду, что такие «места» начнут более тщательно проверять, чтобы впредь избежать подобных случаев антисанитарии, представляющих опасность для покупателей.
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