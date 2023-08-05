Разработана технология, которая позволяет управлять ДНК человека

Ученые смогли использовать электрический ток, чтобы включать и выключать определенные гены.

Специалисты из Швейцарии назвали ее DART (технология регулирования с приводом от постоянного тока).

Они заявляют, что открытие будет очень полезно в генной терапии и в создании новых медицинских устройств, таких как протезы и фитнес-трекеры.

В своих экспериментах ученые смогли активировать гены, которые продуцируют инсулин, благодаря чему у диабетиков поддерживается нормальный уровень сахара в крови. Для того, чтобы этого добиться, необходимо воздействие тока в течении 10 секунд в день с уровнем напряжения 4,5 вольт.