В Уфе «раскрыли» владельца Porsche Panamera с рисунком «Тайной вечери» на двери

В Уфе был найден владелец Porsche Panamera, чья машина была расписана работой Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

Оказалось, что на этой машине ездит священник, пастырь церкви пятидесятников, а стоимость такого автомобиля равна 9 миллионов рублей.

У владельца, даже есть несколько штрафов от ГИБДД.

Напомним, что картина «Тайная вечеря»была написана Леонардо да Винчи в конце XV века и посвящена событиям, описанным в Новом Завете. По сюжету картины: Иисус сидит за столом в окружении своих учеников, где он делает объявление о том, что один из них его предаст.