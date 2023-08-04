Примерно 100 российских детей были выселены из турецкого отеля в Кемере из-за проблем с оплатой

Дети приехали на отдых 26 июля, но с самого начала заселения в отель, у них возникли проблемы с оплатой, которую должны были воспроизвести организаторы детского лагеря «Колибри», (у них родители покупали путевки). Позже детей все же разместили.

Однако 1 августа пришла новая беда. Персонал отеля прямо ночью разбудил детей и выставил их на улицу.

Они ездили на автобусе и спали на лавочках в парке, пока «Колибри» искали новое место для жилья. В новом отеле детей тоже не приняли на долгий срок.

Персонал вывесил объявление, чтобы отдыхающие освободили номера к 5 августа. Хотя у некоторых детей срок путевки заканчивается только 9.

На данный момент, в отеле остаются дети в возрасте от 8 лет без денег и обратных билетов. Российские Консульство, в свою очередь, посоветовало родителям обратиться в полицию по поводу случившегося.