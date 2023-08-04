Калуга Обнинск
Главная Новости Россия и мир
Волонтеры История Калуги Падения дронов Статьи

Примерно 100 российских детей были выселены из турецкого отеля в Кемере из-за проблем с оплатой

TourDom
Опубликовано: 04.08.2023 19:00 0 126
Примерно 100 российских детей были выселены из турецкого отеля в Кемере из-за проблем с оплатой

Дети приехали на отдых 26 июля, но с самого начала заселения в отель, у них возникли проблемы с оплатой, которую должны были воспроизвести организаторы детского лагеря «Колибри», (у них родители покупали путевки). Позже детей все же разместили.

Однако 1 августа пришла новая беда. Персонал отеля прямо ночью разбудил детей и выставил их на улицу.

Они ездили на автобусе и спали на лавочках в парке, пока «Колибри» искали новое место для жилья. В новом отеле детей тоже не приняли на долгий срок.

Персонал вывесил объявление, чтобы отдыхающие освободили номера к 5 августа. Хотя у некоторых детей срок путевки заканчивается только 9.

На данный момент, в отеле остаются дети в возрасте от 8 лет без денег и обратных билетов. Российские Консульство, в свою очередь, посоветовало родителям обратиться в полицию по поводу случившегося. 

 

TourDom
Опубликовано: 04.08.2023 19:00 0 126
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести летний отпуск? 
Всего проголосовало: 902
Новости партнеров
Почему нужно менять рингтоны на телефон, где их найти в широком многообразии
Что представляют собой указатели габаритов и как их выбрать правильно
IT аутсорсинг: что это и как он работает?

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru