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В космосе обнаружили гигантский знак вопроса

mirf.ru
Опубликовано: 04.08.2023 17:41 0 81
В космосе обнаружили гигантский знак вопроса

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал фото активно формирующихся звезд Хербиг-Харо 46 и Хербиг-Харо 47, окруженных питающим их диском из субстанции.

Но помимо этого телескоп заснял еще одну интересную деталь. Под звездами обнаружили объект в виде гигантского вопросительного знака. Ученые предполагают, что это может быть одна из далеких галактик или две взаимодействующие. Красный цвет объекта указывает на его большое расстояние от нас.

Мэтт Каплан, доцент кафедры физики, считает, что это может быть слияние двух галактик, но точно установить природу объекта пока не удалось.

 

mirf.ru
Опубликовано: 04.08.2023 17:41 0 81
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