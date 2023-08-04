Работодателей хотят обязать сокращать рабочие часы, если на улице стоит жаркая погода

Вице-спикером Государственной Думы России Борисом Чернышовым была выдвинута инициатива. Он предложил обязать работодателей сокращать рабочий день, если в помещении слишком жарко.

Законопроект будет рассмотрен 4 августа.

При температуре воздуха выше +28,5 градусов работодатель должен сократить рабочий день на 1 час, при +29 градусах - уже на 2 часа, если температура поднялась до +29,1 градусов или выше, то сокращать рабочий день предложено на 4 часа.

Цель законопроекта - это защита работников от теплового излучения, а также сохранение благоприятных условий труда.

Если инициатива будет принята, то она дополнит статью 92 ТК РФ (условия для сокращения рабочего дня).