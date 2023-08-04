О Владимире Высоцком снимут фильм, в котором воссоздадут образ поэта с помощью нейросети

Продюсер Александр Жигалкин объявил о съемках нового фильма с участием Владимира Высоцкого. В этом фильме лицо поэта со «100% идентичностью» воссоздаст нейросеть.

В роли Высоцкого выступит актер Александр Шпагин, который уже давно играет этот образ.

Цель фильма - это воссоздание реального исторического персонажа с максимальной точностью. Причем в кинокартине зрители услышат оригинальные песни, а озвучивать ушедшего поэта будет его сын - Никита Высоцкий.