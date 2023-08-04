В некоторых частях России столбик термометра поднимется до 43 градусов

Гидрометцентр предупредил о приближающейся аномальной жаре на юге России в выходные.

В Калмыкии температура может достигнуть 43 градусов. В Ростове, Астрахани, в Волгограде и их областях — температура достигнет 42 градусов, а в Краснодарском крае поднимется до 39 градусов тепла. Также с 4 по 6 августа ожидается жара в Москве, там температура поднимется до 34 градусов.

Некоторые регионы уже испытали аномально жаркую погоду, например, в Алтайском крае температура воздуха превышает 30 градусов и идет бок о бок с сильными дождями, грозами и градом.