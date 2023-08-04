Американец женился одновременно на 10 девушках

Массажист из Нью-Йорка, Эммануэль Ластин, устроил необычную свадьбу, женившись одновременно на десяти девушках.

В ролике, опубликованном в TikTok с его неофициальной свадьбы, можно увидеть девять невест, одетых в белое нижнее белье, стоящих вокруг жениха и десятую, сидящую на его колене. Мужчина рассказал, что все его невесты говорят на разных языках и имеют разные характеры, но одновременно с этим их объединяет любовь и положительная энергия.

Ластин часто публикует видео, в которых делает массаж своим дамам и говорит, что этим он старается показать женщинам, как сильно они заслуживают любви и уважения от мужчин.