В Латинской Америке стали популярны розовые гробы в стиле куклы Барби
Недавно вышедший фильм «Барби», вдохновил на создание стиля Barbiecore, (одежда в стиле куклы Барби: мини-юбки, каблуки, женственные и нежные образы, либо чересчур откровенные), и возвращение розового оттенка в моду.
Владельцы ритуальных агентств отметили большой спрос на подобные изделия, и многие компании начали производить розовые гробы.
Один из рекламных лозунгов гласит, что эти гробы напоминают о том, что наши истории заслуживают красочного и яркого отмечания. Также среди прочих лозунгов есть и такой: «Чтобы ты могла отдыхать, как Барби».
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