В России произвели собственные камни для кёрлинга

Представители Федерации кёрлинга России (ФКР) сообщили, что они разработали и протестировали свои собственные камни для использования на турнирах.

Камни были изготовлены из различных пород гранита, собранных из нескольких российских регионов. После тестирования будет принято решение о выборе окончательного варианта гранита для камней.

Ранее на турнирах использовались камни из Шотландии и Уэльса, но поставки этих видов гранита в Россию были прекращены из-за санкций.

Кроме того, Федерация кёрлинга России делает все для создания автоматизированного судейского процесса, а также разрабатывает машину для заливки льда, которая будет собрана только из отечественных деталей.