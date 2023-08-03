В Госдуме заявили о том, что Lada - неподходящий для чиновников автомобиль

Депутат Госдумы Евгений Федоров высказал мнение, что отечественные производители не могут предложить достойные машины для губернаторов и других высокопоставленных чиновников.

Федоров предложил снова начать производить автомобили марки «Волга» или же повысить класс «Москвича», чтобы обеспечить руководителей регионов соответствующими машинами. По словам депутата, Lada больше подойдет для депутатов и простых чиновников, а Niva для сельских районов. Aurus, в свою очередь, является машиной высокого класса, по мнению депутата.

Федоров также считает, что перезапуск производства «Волги» займет около двух лет, однако это позволит снизить на 20-30% расходы на замену автопарка для чиновников из-за веденных санкций и высоких цен на импорт.