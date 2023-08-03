Владимир Путин одобрил ежемесячную выплату в размере 500 рублей для жителей Сталинграда

Президент России одобрил выплату для проживавших во время боев в городе, в период Великой Отечественной войны.

Это решение было официально опубликовано 3 августа.

Документ указывает, что дополнительное пособие будет выплачиваться с 1 января 2023 года.

Получать новую выплату будут граждане, которым был присвоен знак «Житель осажденного Сталинграда».

Правительство РФ должно позаботиться о финансовом аспекте распоряжения, включая доставку денежных средств маломобильным гражданам.

Кроме того, в этом году тем, кому был вручен знак «Житель осажденного Сталинграда» были приравнены к статусу ветеранов Великой Отечественной войны.