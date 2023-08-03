Владимир Путин одобрил ежемесячную выплату в размере 500 рублей для жителей Сталинграда
Президент России одобрил выплату для проживавших во время боев в городе, в период Великой Отечественной войны.
Это решение было официально опубликовано 3 августа.
Документ указывает, что дополнительное пособие будет выплачиваться с 1 января 2023 года.
Получать новую выплату будут граждане, которым был присвоен знак «Житель осажденного Сталинграда».
Правительство РФ должно позаботиться о финансовом аспекте распоряжения, включая доставку денежных средств маломобильным гражданам.
Кроме того, в этом году тем, кому был вручен знак «Житель осажденного Сталинграда» были приравнены к статусу ветеранов Великой Отечественной войны.
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