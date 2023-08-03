Крокодил напал на футболиста, а затем съел его
В Коста-Рике крокодил напал на 29-летнего футболиста Хесуса Альберто Лопеса Ортиса, который купался в реке Каньяс, провинции Гуанакасте, во время жары.
Погибший был членом любительского клуба «Депортиво Рио Каньяс».
Чтобы достать тело спортсмена, полицейским пришлось застрелить хищника.
У Ортиса осталось двое детей 8 и 3 года. Его семья обратилась к общественности за помощью в оплате расходов на похороны, главный тренер его команды также объявил о сборе средств.
Похороны Ортиса состоялись 1 августа.
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