Крокодил напал на футболиста, а затем съел его

В Коста-Рике крокодил напал на 29-летнего футболиста Хесуса Альберто Лопеса Ортиса, который купался в реке Каньяс, провинции Гуанакасте, во время жары.

Погибший был членом любительского клуба «Депортиво Рио Каньяс».

Чтобы достать тело спортсмена, полицейским пришлось застрелить хищника.

У Ортиса осталось двое детей 8 и 3 года. Его семья обратилась к общественности за помощью в оплате расходов на похороны, главный тренер его команды также объявил о сборе средств.

Похороны Ортиса состоялись 1 августа.