Две пьяные девушки избили спасателя

Две пьяные россиянки, возрастом 21 и 22 года, избили спасателя на пляже в Волгодонске.

Инцидент был заснят на видео и опубликован в тг-канале «Подъем» (прилагаем скриншот из видео).

Спасатель, 55-летний мужчина, отказал девушкам в просьбе, чтобы те прокатились на служебной лодке, после чего они стали бить по нему палкой из-за чего мужчина «заработал» сотрясение мозга.

Пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области заявила, что в настоящее время проводится проверка по факту случившегося.