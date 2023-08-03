Марк Цукерберг построил ринг на заднем дворе для тренировок перед боем с Илоном Маском

Основатель корпорации Meta* выложил переписку со своей супругой Присциллой Чан, в которой спрашивал о том, видела ли Присцилла октагон. Жена миллиардера ответила положительно, но при этом заявила мужу, что возмущена этой «постройкой», так как она на протяжении двух лет вкладывала много труда в газон, на котором теперь стоит октагон.

Под скриншотами переписки, Цукерберг провел голосование: «оставить октагон» или «спасти траву». Большинство пользователей проголосовали за то, чтобы оставить ринг.

Напомним, что Марк Цукерберг сойдется в поединке с Илоном Маском, (основатель SpaceX), который предложил устроить второй. Подготовкой к бою, (он, скорее всего, будет в Лас-Вегасе), занимается президент UFC.

*Признана экстремистский и запрещена на территории РФ.