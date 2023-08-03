Жители одного из российских городов увидели облако в виде «ядерного гриба»
Вечером 2 августа жители города Казань заметили в небе облако, которое напоминало «ядерный гриб».
Некоторые горожане подумали, что это облако сформировалось из-за случившегося где-то пожара или мощного взрыва, но оказалось, что это было облако-«наковальня».
Это особый вид среди кучево-дождевых облаков, которые поднимаются вверх на огромное расстояние (свыше 10 километров), а затем начинают расплываться из-за сильных ветров.
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