Жители одного из российских городов увидели облако в виде «ядерного гриба»

Вечером 2 августа жители города Казань заметили в небе облако, которое напоминало «ядерный гриб».

Некоторые горожане подумали, что это облако сформировалось из-за случившегося где-то пожара или мощного взрыва, но оказалось, что это было облако-«наковальня».

Это особый вид среди кучево-дождевых облаков, которые поднимаются вверх на огромное расстояние (свыше 10 километров), а затем начинают расплываться из-за сильных ветров.