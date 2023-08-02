В Москве упал лифт с пассажиром внутри

В московском ЖК «Перовское 2» лифт сорвался вместе с пассажиром с 10 этажа.

По словам жильца, кабина стала падать сразу после того как двери закрылись. Пассажира спасло только то, что сработало аварийное торможение.

После случившегося, мужчина решил распечатать предупреждение о неисправности лифта и приклеить его в подъезде, точно такое же он сделал на дверях кабины, только уже в виде надписи.