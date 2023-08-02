Стало известно самое дешевое направление для отдыха в России в августе

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что самым доступным пляжным направлением для россиян в августе и сентябре стал Крымский полуостров.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе также отметила, что из зарубежных направлений наиболее бюджетными вариантами будут Египет и ОАЭ. Стоимость недельной поездки на полуостров начинается от 50 тысяч рублей на двоих.

Зимой же, кроме указанных зарубежных направлений, варианты с невысокими ценами в отелях и гостиницах можно найти и в России, если сделать бронь заблаговременно.