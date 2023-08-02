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Учение объяснили, почему нельзя заново ставить будильник и «досыпать еще 10 минут»

https://t.me/c/1237513492/51155
Опубликовано: 02.08.2023 19:30 0 118
Учение объяснили, почему нельзя заново ставить будильник и «досыпать еще 10 минут»

Специалисты рассказали, что если каждые 10 минут заводить будильник, то это не поможет доспать, а только усугубит ситуацию.

Причина кроется в инерциях и в фазе сна, когда у мозга начинается новый цикл глубокого сна, (он по правилам должна быть в промежутке от 62 до 110 минут), будильник его обрывает и мозг спит всего 10 минут.

В результате, человек просыпается уставшим и сонливым, даже если он поспал полноценные 9 часов.

 

https://t.me/c/1237513492/51155
Опубликовано: 02.08.2023 19:30 0 118
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