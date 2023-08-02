Осенью этого года цены на такси вырастут

Представитель Общественного совета по развитию рынка такси в УрФО Владимир Герасименко заявил о скором росте стоимости услуг на такси.

Это произойдет из-за новых правил, которые разрешат перевозчикам самостоятельно устанавливать тарифы в зависимости от уровня комфорта, времени суток, дня недели и высокой или низкой загруженности на дорогах.

По словам Герасименко, после 1 сентября тарифы вырастут на 20%.

Он также добавил, что передача службе такси других контрольных функций на то время, пока государство дорабатывает автоматизированную федеральную систему, также станет причиной увеличения цен на поездки.