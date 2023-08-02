Из-за изменений климата в некоторых частях России будут появляться смерчи

По словам специалиста по природным катастрофам Алексея Карнаухова, смерчи станут постоянным спутником жизни в большинстве регионов Европейской части России.

Они будут возникать в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, в Калининградской области и в Карелии.

То есть в скором времени торнадо станут появляться, даже в тех частях страны, в которых их раньше не было.

По словам эксперта, сначала будут возникать небольшие вихри, но есть риск, что позже появится их более опасная разновидность.

Например, совсем недавно, небольшой смерч образовался в Москве (прилагаем скриншот из видео).