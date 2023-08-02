Жительница Первоуральска обнаружила живых червей в воде, когда собиралась искупать детей
Прилагаем скриншот из видео.
Проблемы с качеством воды в городе продолжаются уже несколько месяцев, при этом новая насосно-фильтровальная станция была запущена в конце прошлого года после затрат на нее свыше 600 миллионов рублей.
Глава города Игорь Кабец заявил о том, что много сил направлено, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, а службы проводят регулярную промывку сетей.
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