Жительница Первоуральска обнаружила живых червей в воде, когда собиралась искупать детей

Прилагаем скриншот из видео.

Проблемы с качеством воды в городе продолжаются уже несколько месяцев, при этом новая насосно-фильтровальная станция была запущена в конце прошлого года после затрат на нее свыше 600 миллионов рублей.

Глава города Игорь Кабец заявил о том, что много сил направлено, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, а службы проводят регулярную промывку сетей.