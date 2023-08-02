Основатель Википедии рассказал об отказе интернет-энциклопедии от политики нейтралитета
Ларри Сэнгер, один из основателей Wikipedia, сообщил, что ее редакторы полностью отказались от политики нейтралитета.
Он добавил, что спецслужбы Америки начали вмешиваться в материалы, созданные интернет-энциклопедией еще с 2008 года и до сих пор делают это на регулярной основе.
Власти США признали Wikipedia в качестве эффективного инструмента, чтобы продвигать свою повестку.
По словам основателя, власть над источниками, которые известны как «достоверные» помогают продвигать «американскую позицию» особенно эффективно.
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