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Стал известен перечень медицинский услуг, которые станут платными с 1 сентября

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202305120025?index=1
Опубликовано: 02.08.2023 13:53 0 241
Стал известен перечень медицинский услуг, которые станут платными с 1 сентября

Согласно постановлению правительства России, которое вступает в силу с 1 сентября этого года и заканчивает свое действие только 1 сентября 2026, с некоторых видов медицинской помощи будет взиматься плата.

К ним будут относиться медицинские изделия, которые не были закуплены из бюджетных средств. Также платной станет анонимная помощь.

За неотложную помощь при обострении какого-либо хронического заболевания или других острых заболеваний, которые при этом не представляют угрозу для жизни, также придется заплатить.

Тоже касается, если пациент просит обследовать его у врача определенной узкой специальности, но доктор не видит для этого каких-либо показаний.

Индивидуальное медицинское наблюдение тоже перестанет быть бесплатным. Исключение: если на такое наблюдение есть показания. А бесплатная госпитализация, в свою очередь, будет доступна только если врач выпишет не нее направление.

Платными станут лекарства, которые не входят в перечень важных и жизненно необходимых, закупленных мед учреждением за счет средств из бюджета. 

 

 

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202305120025?index=1
Опубликовано: 02.08.2023 13:53 0 241
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