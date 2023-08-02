Объявлены главные кандидаты на вступление в БРИКС

Политолог Станислав Бышок назвал Венесуэлу, Боливию и Египет главными кандидатами на вступление в БРИКС.

Он отметил, что эти страны имеют спорную политическую систему и «незападность», а также то, что они заинтересованы в заключении договоренностей с БРИКС, чтобы избежать претензий за «недемократичные», с точки зрения других стран, выборы.

Изначально БРИКС создавался как экономическое объединение, в противовес западному союзу, где доминируют Соединенные Штаты, но постепенно стали говорить о других способах объединения, включая политический подтекст.

Однако, по мнению Бышока, БРИКС пока еще больше ищет себя, чем представляет альтернативный вариант глобализации.