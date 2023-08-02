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Илон Маск хочет создать в Монголии центры для отправки людей на «Красную планету»

Wall Street Journal
Опубликовано: 02.08.2023 09:00 0 90
Илон Маск хочет создать в Монголии центры для отправки людей на «Красную планету»

Американский миллиардер Илон Маск обсудил с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ возможность создания учебных центров в пустыне Гоби для отправки людей на Марс.

Пустыня Гоби похожа на поверхность Марса, поэтому такой центр будет иметь большую эффективность.

Маск также добавил, что идея создания таких центров соответствует его целям по популяризации космических путешествий и колонизации Марса.

 

Wall Street Journal
Опубликовано: 02.08.2023 09:00 0 90
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