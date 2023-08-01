Пригожин займет роль наставника в белорусском тв-шоу

Иосиф Пригожин станет наставником в третьем сезоне белорусского музыкального телешоу «Фактор.by». Об этом сообщает РИА Новости.

Пригожин рассказал, что принял предложение от белорусских товарищей. Российский продюсер будет на месте Сергея Соседова, который ушел из программы в прошлом сезоне.

«Фактор.by» - белорусская версия музыкального шоу талантов, аналог британскому The X Factor.