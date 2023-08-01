Китайский зоопарк обвинили в показе переодетых в костюмы людей, вместо настоящих медведей

Пользователи социальной сети Weibo обвинили зоопарк города Ханчжоу в том, что их медведи ненастоящие и на самом деле это переодетые люди.

Комментаторы сделали такой вывод после выложенного в интернет видео, на котором медведь стоит на двух лапах. Пользователи решили, что у косолапого не могут быть такие тонкие задние ноги и складки на нижней части спины и ягодицах.

В свою очередь, зоопарк ответил на обрушившиеся обвинения. Представители заявили, что медведь настоящий и, что человек в сорокоградусную жару просто не выдержит находиться в таком костюме.

Организация также заявила о готовности провести пресс-тур для работников СМИ, чтобы развеять все сомнения.