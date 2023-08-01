В Челябинске задержали насильника, который 14 лет держал в плену девушку

51-летнего мужчину, будут судить по трем статьям: похищение, изнасилование и убийство.

Также была задержана мать насильника, которая на протяжении всего этого времени «покрывала» своего сына.

Напомним, что первую девушку маньяк убил в 2011 году, а вторую насильно удерживал в своем доме с 2009 года. Она смогла убежать, когда мужчина не закрыл за собой дверь.