В Государственной Думе России планируют ввести процедуру проверки детских игрушек на духовность и нравственность

Депутат Татьяна Буцкая заявила о подготовке законопроекта, который сократит многообразии игровой продукции для детей, а также будет направлен на проверку игрушек и игр на предмет безопасности для «духовно-нравственной идеологии страны».

В настоящее время в России проводится только санитарно-эпидемиологическая экспертиза детских игрушек.

В новом правовом акте будет также учтен недавно принятый закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

Оценку игрушек будут проводить психологи и педагоги, их выводы можно будет использовать, чтобы ставить возрастную маркировку на подобную продукцию, заявила депутат.