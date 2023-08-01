Дмитрий Песков сделал заявление о расширении БРИКС

Пресс-секретарь президента России рассказал, что тема расширения союза стоит высоко в повестке дня, об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, на саммите, который состоится с 22-24 августа этого года, будут обсуждаться вопросы о расширении объединения, так как все больше стран хотят стать его частью.

Также пресс-секретарь добавил, что такой интерес к БРИКС связан с тем, что организация имеет большой потенциал и растущий авторитет.