Российские власти обсудят с представителями «Талибана»* борьбу с терроризмом
Встреча пройдет 29 сентября 2023 года в Казани в рамках московского формата по Афганистану.
Как заявил спец представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, подтверждение об участие в этой встрече получено уже от половины участников мероприятия.
Основной темой будет «инклюзивность временного правительства талибов», также будут обсуждаться вопросы по борьбе с терроризмом и наркопреступностью.
*движение признано в России террористическим и запрещено.
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