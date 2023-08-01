Российские власти обсудят с представителями «Талибана»* борьбу с терроризмом

Встреча пройдет 29 сентября 2023 года в Казани в рамках московского формата по Афганистану.

Как заявил спец представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов, подтверждение об участие в этой встрече получено уже от половины участников мероприятия.

Основной темой будет «инклюзивность временного правительства талибов», также будут обсуждаться вопросы по борьбе с терроризмом и наркопреступностью.

*движение признано в России террористическим и запрещено.