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Канадский хоккеист заявил о желании получить гражданство России

Матч ТВ
Опубликовано: 01.08.2023 11:45 0 78
Канадский хоккеист заявил о желании получить гражданство России

Хоккеист из Канады, Кэмерон Ли, выразил желание получить российское гражданство.

Ли играет за клуб КХЛ «Амур», он объяснил свое желание получить российское гражданство тем, что ему нравится в России и Хабаровске, а также тем, что его полностью устраивают условия, которые созданы для хоккеистов в его клубе. Ли заявил, что хотел бы стать частью своей команды в лице клуба, а также частью России.

Напомним, что Защитник перешел в «Амур» в 2022 году и в прошедшем сезоне набрал 20 очков в 53 матчах.

 

Матч ТВ
Опубликовано: 01.08.2023 11:45 0 78
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