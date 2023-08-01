В немецком городе одну из тюремных камер перекрасили в розовый цвет

В тюремной камере в городе Цвиккау в Германии была реализована необычная инициатива - комната была полностью перекрашена в розовый цвет.

Считается, что розовый оказывает успокаивающее действие на психику человека.

Основная цель эксперимента заключалась в том, чтобы снизить уровень агрессии и злости у заключенных.

Однако профессор психологии Аксель Бютер предупредил, что эффект от розовой окраски не долговечен и со временем она может начать раздражать.