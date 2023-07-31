В Нью-Йорке из-за жары стали продавать мороженое с маринованными огурцами и соленым попкорном
Мороженное выглядит как классический рожок, однако вкус и украшения у него весьма не классические.
Сверху рожок украшен слайсами маринованных огурцов, а внутри него находится соленый попкорн (прилагаем скриншот из видео).
Мороженое имеет «освежающий» бело-зеленый окрас. Однако его вкус все же остается на любителя.
Напомним, что сегодня погода в Нью-Йорке составляет +28 градусов по Цельсию.
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