В Нью-Йорке из-за жары стали продавать мороженое с маринованными огурцами и соленым попкорном

Мороженное выглядит как классический рожок, однако вкус и украшения у него весьма не классические.

Сверху рожок украшен слайсами маринованных огурцов, а внутри него находится соленый попкорн (прилагаем скриншот из видео).

Мороженое имеет «освежающий» бело-зеленый окрас. Однако его вкус все же остается на любителя.

Напомним, что сегодня погода в Нью-Йорке составляет +28 градусов по Цельсию.