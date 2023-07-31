В Китае мужчина спас едва не выпавшую из окна девочку
Случай произошел в провинции Сычуань.
Мужчина заметил, что соседская девочка стоит на карнизе окна на четвертом этаже многоквартирного здания и хватается за оконную раму.
Непонятно как ребенок оказался там, скорее всего, она либо вылезла сама, либо случайно выпала.
Соседи испугались за нее и растянули ковер, чтобы если что поймать ребенка.
Однако, ситуацию разрешил сосед. Он спустился на карниз, а затем подобрался к девочке, чтобы помочь ей залезть обратно в окно (прилагаем скриншот из видео).
Ребенок был спасен, как выяснилось позже, ее оставили дома одну.
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