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В Китае мужчина спас едва не выпавшую из окна девочку

Newsflare
Опубликовано: 31.07.2023 23:25 0 73
В Китае мужчина спас едва не выпавшую из окна девочку

Случай произошел в провинции Сычуань.

Мужчина заметил, что соседская девочка стоит на карнизе окна на четвертом этаже многоквартирного здания и хватается за оконную раму.

Непонятно как ребенок оказался там, скорее всего, она либо вылезла сама, либо случайно выпала.

Соседи испугались за нее и растянули ковер, чтобы если что поймать ребенка.

Однако, ситуацию разрешил сосед. Он спустился на карниз, а затем подобрался к девочке, чтобы помочь ей залезть обратно в окно (прилагаем скриншот из видео).

Ребенок был спасен, как выяснилось позже, ее оставили дома одну. 

 

Newsflare
Опубликовано: 31.07.2023 23:25 0 73
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